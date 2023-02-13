Вашингтон, 13 февраля, 2023, 05:41 — ИА Регнум. Турне по Европе президента Украины Владимира Зеленского продемонстрировало отчаяние и страх официального Киева. Такое мнение выразил обозреватель Брендан Коул 12 февраля в своей статье для американского издания Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

В течение прошлой недели Зеленский совершил короткое турне по странам Европы и провёл переговоры с ключевыми политиками. первый визит Зеленский нанёс в Лондон, где встретился с королём Карлом III, премьером Риши Сунаком и попросил боевые самолёты в ходе выступления в британском парламенте. Затем в Париже глава Украины провёл переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

После этого Зеленский направился в Брюссель, где выступил в Европарламенте и на саммите ЕС и во время своей речи снова попросил передать Киеву истребители.

По мнению американского обозревателя Коула, такое поведение Зеленского свидетельствует об отчаянии и страхе официального Киева.

В свою очередь, агентство Bloomberg, ссылаясь на чиновника в Евросоюзе, отметило, что до сегодняшнего дня ни один из европейских лидеров не изъявил желания передать истребители и дальнобойное оружие Украине.

Единственный, кто выразил уверенность в том, что вопрос с поставками дальнобойного вооружения и самолётов Киеву «может быть решён», — это глава офиса Зеленского Андрей Ермак.