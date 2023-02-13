Донецк, 13 февраля, 2023, 05:22 — ИА Регнум. Российское добровольческое подразделение «Эспаньола» успешно отразило нападение военных ВСУ на угледарском направлении, сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Большую часть бойцов соединения составляют футбольные фанаты. Перед выходом на линию боевого соприкосновения добровольцы отрабатывали огонь из автоматического и противотанкового гранатометов.

В зоне боев пехота «Эспаньолы» продвигается к вражеским позициям при координации оператора беспилотника (БПЛА) и под прикрытием оператора автоматического станкового гранатомета (АГС). Один из бойцов подразделения с позывным Выходной рассказал о боевой работе подразделения.

«Враг находится в непосредственной близости от нас. Здесь зачастую завязываются стрелковые бои. Вооружены мы здесь до зубов. Каждый человек, который находится на этой позиции, он не боится», — сказал доброволец.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил, что добровольческие отряды из Донецкой и Луганской Народных Республик просят объединить их в общее воинское соединение.