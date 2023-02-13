Российские десантники, выбив противника, укрепились на новых рубежах
Военнослужащие ВДВ штурмом взяли опорный пункт противника
Донецк, 13 февраля, 2023, 05:42 — ИА Регнум. Бойцы ВДВ, выбившие противника с его позиций, укрепляются на новом рубеже, сообщает 13 февраля РИА Новости.
По словам российских бойцов, они небольшими группами подошли к опорному пункту ВСУ, расположенному в лесополосе, а затем взяли его стремительным штурмом. После чего наши военные начали проводить фортификационные работы, чтобы не допустить контратаки противника. Возводятся полнопрофильные окопы с ходами сообщения между ними.
Враг находится неподалёку, всего в нескольких сотнях метров, поэтому десантники ведут за ним круглосуточное наблюдение как на земле, так и с воздуха. При этом используются бинокли, тепловизоры, квадрокоптеры.
При обнаружении противника по нему незамедлительно открывается огонь.