Донецк, 13 февраля, 2023, 05:42 — ИА Регнум. Бойцы ВДВ, выбившие противника с его позиций, укрепляются на новом рубеже, сообщает 13 февраля РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По словам российских бойцов, они небольшими группами подошли к опорному пункту ВСУ, расположенному в лесополосе, а затем взяли его стремительным штурмом. После чего наши военные начали проводить фортификационные работы, чтобы не допустить контратаки противника. Возводятся полнопрофильные окопы с ходами сообщения между ними.

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Враг находится неподалёку, всего в нескольких сотнях метров, поэтому десантники ведут за ним круглосуточное наблюдение как на земле, так и с воздуха. При этом используются бинокли, тепловизоры, квадрокоптеры.

При обнаружении противника по нему незамедлительно открывается огонь.