Токио, 13 февраля, 2023, 04:56 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали сейсмологи у побережья японской префектуры Фукусима. Об этом 13 февраля сообщает национальное метеорологическое управление страны.

Zeml.info Землетрясение

Подземные толчки были зарегистрированы в 01:02 по всемирному координированному времени (04:02 мск). Эпицентр землетрясения располагался в акватории Тихого океана, в 67 км на северо-восток от города Намие (проживает около 22 тыс. человек).

Очаг стихии залегал на глубине 56,6 км. Информация о возможных пострадавших или разрушениях инфраструктуры не поступала, угроза цунами не объявлялась. Отмечается, что сообщений о внештатных ситуациях на аварийной АЭС «Фукусима-1» не публиковалось.

Ранее ИА REGNUM сообщало о третьем за сутки землетрясении в Грузии.