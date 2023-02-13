Анкара, 13 февраля, 2023, 04:57 — ИА Регнум. Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции и севере Сирии может превысить 50 тысяч человек. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

Цитата из к/ф «Землетрясение». Реж. Марк Робсон. 1974. США После сильного толчка

Гриффитс сказал, что сейчас трудно оценить возможные человеческие жертвы. Значительная часть погибших до сих пор находится под обломками. По мнению чиновника, когда все развалины будут расчищены, количество погибших может удвоиться и достичь примерно 56 тысяч человек.

«Это ужасно. Природа наносит ответный удар чрезычайно жестоким образом», — заявил Гриффитс.

Напомним, что, по последним данным, число погибших в Турции и Сирии превысило 30 тысяч человек.