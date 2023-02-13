Москва, 13 февраля, 2023, 04:42 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате стрельбы, которую открыл охранник бара в Москве. Об этом 13 февраля сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

Alexas_Fotos Стрельба

Инцидент произошёл около 21:20 мск в заведении общепита на улице Пятницкой. По предварительной информации, между двумя посетителями бара и охранником произошёл конфликт. В ходе конфликта охранник распылил газ из баллончика и выстрелил в сторону своих оппонентов. Стрельба велась, предположительно, из травматического оружия.

Стрелявший был задержан прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции и доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейших разбирательств. Двое пострадавших были доставлены в медучреждение.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о конфликте со стрельбой на западе Москвы, в результате которого пострадали несколько человек.