Москва, 13 февраля, 2023, 04:32 — ИА Регнум. Большой запас ноутбуков и смартфонов образовался в начале 2023 года на складах российских дистрибуторов электроники, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник.

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По данным издания, на складах торговых сетей в России скопилось более 1 млн ноутбуков. Источник газеты считает, что после февральских и мартовских праздников цена на ноутбуки некоторых марок может упасть на 10–15% в случае сохранения текущего курса доллара.

В статье также приводится объяснение ситуации с образовавшимся излишком техники. На это повлиял дефицит устройств, который наблюдался в начале 2022 года. Активный спрос со стороны покупателей заставил дистрибуторов наращивать закупку востребованной продукции.

Кроме того, в четвертом квартале 2022 года в России полноценно заработала схема параллельного импорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров заявил, что покупатели новых смартфонов в России стали экономить, отдавая предпочтение более дешевым устройствам.