Вашингтон, 13 февраля, 2023, 04:43 — ИА Регнум. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) 14 февраля проведёт учения по противовоздушной обороне в районе Вашингтона, сообщает телеканал Fox News.

Al Jazeera English Истребители F-16

Это объявление прозвучало после того, как в воскресенье был сбит четвертый за последнюю неделю воздушный объект, на этот раз над озером Гурон в Мичигане.

Учения будет проводить Восточный сектор ПВО. В них примут участие истребители F-16 NORAD, вертолеты MH-65D Dolphin береговой охраны, самолеты C-12 сухопутных войск и самолеты Cessna 182T Гражданского воздушного патруля.

NORAD заявило, что проводит обычные учения, которые включают в себя различные сценарии, будь то угон самолета, реагирование на неизвестный самолет или нарушение воздушного пространства.

Напомним, что над территорией США и Канады за восемь дней были сбиты четыре воздушных объекта.