Вашингтон, 13 февраля, 2023, 04:42 — ИА Регнум. Законодатели от Республиканской и Демократической партий США требуют от администрации Джо Байдена максимального количества информации о недавних воздушных инцидентах, сообщает 12 февраля телеканал Fox News.

Флаг США

Так, сенатор-республиканец от штата Монтана Стив Дэйнс назвал поведение администрации Байдена после уничтожения четвёртого воздушного объекта «неприемлемым».

«Отсутствие сообщений от правительства о закрытии воздушного пространства Монтаны прошлой ночью и недавних атаках, имевших место над Аляской и Канадой, неприемлемо. Президент Байден должен дать немедленное и полное объяснение жителям Монтаны и всей страны. Без информации общественность и СМИ вынуждены полагаться на утечки, спекуляции и, что хуже всего, на дезинформацию со стороны иностранных правительств», — говорится в заявлении Дэйнса.

Член Палаты представителей от Мичигана Элисса Слоткин считает, что Конгресс США должен обязать правительство предоставить полное разъяснение того, что произошло в последние дни.

Конгрессмен от Коннектикута Джим Хаймс заявил, что отсутствие информации от правительства способствует усилению беспокойства американцев.

Конгрессмен от Мичигана Джек Бергман считает, что американский народ заслуживает того, чтобы получить от правительства гораздо больше ответов.

Сенатор от Теннесси Марша Блэкберн сказала, что правительство дожно быть подотчётно американскому народу.

Напомним, что за последние восемь дней над Северной Америкой было сбито четыре воздущных объекта.