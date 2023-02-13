Адана, Турция, 13 февраля, 2023, 03:53 — ИА Регнум. Владелец строительной фирмы, построившей несколько разрушенных землетрясением зданий в Адане, был задержан на Северном Кипре, сообщает 13 февраля турецкое информационное агентство Anadolu.

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Хасан Альпаргюн, в отношении которого был выдан ордер на обыск по обвинению в убийстве и причинении телесных повреждений по неосторожности, бежал на Турецкий Кипр. Он перед своим бегством, попытался перевести из Турции значительную сумму: $900 тыс., €850 тыс. и 500 тыс. турецких лир. Предполагается, что на эти деньги Альпаргюн хотел купить себе дом в престижном районе Турецкого Кипра.

Однако, поняв, что его план не удался, бизнесмен сдался полицейским властям Турецкого Северного Кипра. После чего он немедленно был доставлен на корабле в Турцию и передан управлению полиции Аданы.

Напомним, что турецкими властями уже установлен 131 человек, подозреваемый в некачественном строительстве домов в зоне землетрясения.