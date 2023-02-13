Париж, 13 февраля, 2023, 03:23 — ИА Регнум. Как минимум 40 автомобилей полностью сгорели в результате поджога на автомобильном заводе Stellantis на севере Франции. Об этом 12 февраля сообщает агентство France Presse.

Эмблема Peugeot

Инцидент произошёл в коммуне Сашо. Уточняется, что охрана автозавода в 04:30 (06:30 мск) 12 февраля обнаружила несанкционированное проникновение на территорию склада. По словам охранников, они заметили лишь одного злоумышленника, которому удалось скрыться с места происшествия.

Отмечается, что намерения злоумышленников были не до конца понятны, руководство автозавода предполагает, что поджог автомобилей мог быть отвлекающим манёвром. Всего пожаром затронуло 52 кроссовера Peugeot 3008 и 5008, которые только сошли с конвейера. Автомобили стояли под солнечными батареями, тоже пострадавшими от огня и, вполне вероятно, поспособствовавшими распространению пламени.

В результате пожара были полностью уничтожены как минимум 40 автомобилей. В причинах и обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники полиции.