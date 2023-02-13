Анкара, 13 февраля, 2023, 03:23 — ИА Регнум. Родильный дом и детская больница в Малатье и больница в Газиантепе пережили землетрясение без каких-либо повреждений благодаря установленным на них сейсмоизоляторам, сообщает 12 февраля турецкое информационное агентство Anadolu.

Mike Renlund Сейсмоизоляторы

Просматривая видеозаписи, записанные в обеих больницах во время землетрясения, учёные-геофизики отметили, насколько важно применение сейсмоизоляторов. Учёные сравнили их с автомобильными амортизаторами.

«Когда здание стоит непосредственно на земле, при землетрясении здание и земля движутся вместе, и здание продолжает трястись до тех пор, пока оно не высвободит энергию, полученную от земли. Если здание теряет свою гибкость во время этого сотрясения, то оно рушится. Система, которую мы называем сейсмоизоляторами, похожа на систему, используемую в автомобильных амортизаторах. Здание отделено от земли с помощью пружинной системы. При толчках сейсмозолятор обеспечивает передачу движения грунта зданию контролируемым образом», — сказали эксперты.

Напомним, что в результате разрушительного землетрясения в Турции погибло почти 30 тысяч человек.