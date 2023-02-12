Варшава, 13 февраля, 2023, 02:59 — ИА Регнум. Россия одержала победу в беспрецедентном экономическом противостоянии с Западом, написал обозреватель Анджей Щесняк в статье для польской газеты Myśl Polska.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Он напомнил, что с 2022 года против РФ были введены 11 тысяч новых санкций, а общее число антироссийских ограничений достигло 13,7 тысячи. Щесняк отмечает, что еще ни на одну страну не оказывалось такое давление.

Автор публикации выразил мнение, что такой удар снес бы любую экономику мира, однако Россия устояла. Он также сообщил, что по итогам 2022 года Россия достигла положительного результата «платежного баланса» в $227 млрд.

По словам Щесняка, этот факт стоит считать невероятным. Обозреватель также добавил, что ситуация с Россией доказывает, что победителем является «не тот, кто нанесет более сильный удар, а тот, кто выдержит больше ударов».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря российский президент Владимир Путин заявил, что Запад обрушился на РФ с экономической войной. 2 февраля лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо написал о том, что в западных странах всё чаще отмечают, что Россия достойно не сломалась под санкциями и выдерживает давление на свою экономику.