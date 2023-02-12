Вашингтон, 13 февраля, 2023, 02:56 — ИА Регнум. Объект, сбитый над озером Гурон в США у границы с Канадой по приказу главы Белого дома Джозефа Байдена, представлял угрозу для авиатранспорта и из-за потенциальных разведывательных возможностей. Об этом 12 февраля сказано в распространённом заявлении Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

Таинственный восьмиугольный объект сбил истребитель ВВС США F-16 ракетой Sidewinder. Это четвёртый воздушный объект, перехваченный американскими военными в воздушном пространстве США за последние восемь дней.

«Согласно нашей оценке, он не представлял прямой военной угрозы для каких-либо объектов на поверхности, однако мы считаем, что он представлял угрозу с точки зрения безопасности полетов, а также угрозу из-за потенциально имевшихся у него разведывательных возможностей», — указано в заявлении американского военного ведомства.

Кроме того, отмечается, что, судя по данным РЛС, полученным в воздушном пространстве над штатом Монтана, траектория полёта воздушного объекта проходила вблизи от чувствительных с точки зрения национальной безопасности объектов военной инфраструктуры.

Уточняется, что объект был сбит над озером Гурон в 14:42 по времени восточного побережья США (22:42 мск). Военные пытаются собрать обломки, чтобы узнать о нем больше информации.