Нью-Йорк, США, 13 февраля, 2023, 02:37 — ИА Регнум. Проект новой антироссийский резолюции обсуждается в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, пишет РИА Новости со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Документ составили и предложили страны Запада. По планам авторов резолюции, она должна быть внесена на рассмотрение Генассамблеи к годовщине начала специальной военной операции.

Документ могут рассмотреть 22 февраля, когда возобновляет работу чрезвычайная специальная сессия Генассамблеи. Проект резолюции получил название «О принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине».

По утверждениям одного из источников агентства, ряд предложенных в документе пунктов явно соответствует плану, представленному ранее президентом Украины Владимиром Зеленским, который потребовал отдать Киеву воссоединившиеся с Россией территории, в том числе Крым.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что 23 и 24 февраля в Нью-Йорке может быть принято множество политических и дипломатических решений, представляющих большую важность в мировой политике.