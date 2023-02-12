Киев, 13 февраля, 2023, 02:57 — ИА Регнум. На Украине зафиксировано более 27 тысяч обращений о вступлении в так называемую «гвардию наступления», сообщает 12 февраля МВД страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский боевик

Более 12 тысяч из них — это консультации в центрах предоставления административных услуг и по телефону «горячей линии». Добровольцы подали почти 15 тысяч заявок на вступление в штурмовые бригады МВД.

Первым этапом для добровольцев является заполнение анкеты, в дальнейшем подача документов в подразделения, затем — военно-врачебное обследование, которое сейчас прошло более 800 человек. Дальнейшие этапы — это тестирование на знание законодательства, на логическое мышление, психологическое тестирование. Обязательным этапом является соответствующий уровень физической подготовки, подчеркнули в МВД Украины.

«Формирование восьми бригад должно проводиться до 1 апреля, однако мы видим, что есть интерес со стороны добровольцев. Следовательно, можем прогнозировать, что будет и дальнейшее формирование штурмовых бригад», — заявил официальный представитель МВД.

Напомним, что под «гвардией наступления» киевские власти подразумевают штурмовые добровольческие бригады национальной гвардии.