Вашингтон, 13 февраля, 2023, 02:27 — ИА Регнум. Неопознанный воздушный объект восьмиугольной формы был сбит американскими военными над озером Гурон по приказу президента США Джозефа Байдена. Об этом 12 февраля сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Америка. США

Уточняется, что, по словам представителя администрации США, объект впервые был обнаружен над штатом Монтана 11 февраля. По предварительным оценкам, никакой военной угрозы для целей на суше он не представлял. Однако не исключено, что объект мог использоваться для ведения слежки.

Американский лидер отдал приказ сбить неопознанный воздушный объект. Решение было принято с учётом того, что объект пролетал над значимой с точки зрения национальной безопасности военной инфраструктурой.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вводе запрета на полёты над районом в американском штате Монтана недалеко от границы с Канадой. NORAD в своём заявлении пояснило, что причиной запрета на полёты стала «аномалия на радаре».