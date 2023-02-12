Турция, 13 февраля, 2023, 02:28 — ИА Регнум. Спасатели в Турции продолжают извлекать из-под обломков зданий людей, находившихся там почти неделю, сообщает 13 февраля информационное агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

В течение десяти часов шла спасательная операция по освобождению 50-летней женщины и 11-летнего ребёнка в Хатае. Они провели под развалинами своего дома 160 часов.

В этом же городе были спасены две сестры, 18-ти и семи лет.

В Искендуруне совместная группа турецких, испанских и швейцарских спасателей вытащила из-под обломков женщину, проведшую под завалами 162 часа.

А спустя час в Хатае под громкие аплодисменты и молитвы был извлечен из-под обломков, проведший там 163 часа девятилетний мальчик по имени Мустафа.

В общей сложности спасателям удалось найти живым 41 человека, находившегося под завалами более 140 часов.