Киев, 13 февраля, 2023, 01:59 — ИА Регнум. Ожидаемые объёмы производства электроэнергии на Украине соответствуют объёмам потребления, сообщает 12 февраля пресс-служба украинского правительства.

Министерство энергетики Украины Герман Галущенко

Об этом заявил глава министерства энергетики страны Герман Галущенко.

По словам украинского чиновника, в связи с этим «стабилизационные» отключения света будут применяться только в нескольких областях, где в результате «существенного» повреждения распределительных сетей возникают проблемы с доставкой электроэнергии всем потребителям.

Галущенко напомнил, что 11 февраля по завершении ремонтов к сети были подключены дополнительные мощности атомной генерации.

«Следовательно, в энергосистеме работают все девять энергоблоков АЭС, которые расположены на подконтрольной Украине территории. После сверхбыстрого выполнения ремонтной программы на нескольких блоках они были включены в сеть на следующий день после массированного обстрела, что существенно снизило дефицит электроэнергии», — сказал министр.

Одновременно с этими оптимистическими заявлениями Галущенко объявил, что из-за прогнозируемого увеличения потребления и понижения температуры воздуха 13 февраля ожидается «определенный дефицит» электроэнергии.

Напомним, что в результате регулярных ударов по украинской энергоструктуре энергетическому сектору Украины был нанесён огромный ущерб.