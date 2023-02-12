Лондон, 13 февраля, 2023, 01:32 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц решился поставить танки Украине, желая таким образом обезопасить себя и сохранить свою должность, считает директор по стратегии, технологиям и контролю над вооружениями Международного института стратегических исследований (IISS) Уильям Альберке.

Olaf Kosinsky Олаф Шольц

Об этом эксперт заявил в комментарии британской газете Daily Telegraph. Альберке полагает, что на решение Шольца повлияло не только давление со стороны западных союзников, но и внутренние факторы.

Эксперт сообщил, что канцлер Германии старается конкурировать с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок, которая продвигает передачу танков Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля Анналена Бербок заявила, что ее попросили не шутить об Олафе Шольце. Она также утверждает, что хотела пойти в костюме танка Leopard 2 на карнавал, где вручались шутливые ордена, но после отказалась от этой идеи.