Во Франции заявили о невозможности конфисковать активы российских олигархов
Власти Франции заморозили активы российских олигархов, но их конфискация невозоможна
Париж, 13 февраля, 2023, 01:26 — ИА Регнум. Активы российских бизнесменов на сумму €1,3 млрд были заморожены властями Франции, но конфискация их без решения суда невозможна. Об этом 12 февраля сообщила пресс-секретарь французского МИД Анн-Клер Лежандр в эфире телеканала LCI.
«Во Франции на текущем этапе заморожены 1,3 миллиарда евро, принадлежащих российских олигархам. Мы не можем конфисковать эти средства, пока нет соответствующего судебного решения», — указала Лежандр.
Таким образом, пояснила Лежандр, сейчас нет возможности для передачи замороженных средств Украине.
Также представитель МИД Франции отметила, что на сегодняшний день существует множество видов активов, замороженных в рамках санкционных мер, предпринятых против России. В частности, Лежандр напомнила о €300 млрд Центрального банка России, заблокированных в ЕС, и €1,3 млрд российских олигархов, которые были заморожены непосредственно во Франции.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Евросоюз намерен усилить меры по изъятию активов России для последующей их передачи Украине.