Париж, 13 февраля, 2023, 01:26 — ИА Регнум. Активы российских бизнесменов на сумму €1,3 млрд были заморожены властями Франции, но конфискация их без решения суда невозможна. Об этом 12 февраля сообщила пресс-секретарь французского МИД Анн-Клер Лежандр в эфире телеканала LCI.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

«Во Франции на текущем этапе заморожены 1,3 миллиарда евро, принадлежащих российских олигархам. Мы не можем конфисковать эти средства, пока нет соответствующего судебного решения», — указала Лежандр.

Таким образом, пояснила Лежандр, сейчас нет возможности для передачи замороженных средств Украине.

Также представитель МИД Франции отметила, что на сегодняшний день существует множество видов активов, замороженных в рамках санкционных мер, предпринятых против России. В частности, Лежандр напомнила о €300 млрд Центрального банка России, заблокированных в ЕС, и €1,3 млрд российских олигархов, которые были заморожены непосредственно во Франции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Евросоюз намерен усилить меры по изъятию активов России для последующей их передачи Украине.