Рим, 13 февраля, 2023, 01:27 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони подверг президента Украины Владимира Зеленского резкой критике, сообщает 12 февраля итальянское информационное агентство ANSA.

European People’s Party Берлускони

Берлускони возложил на Зеленского ответственность за происходящие на Украине боевые действия.

«Ему достаточно было прекратить нападения на две республики Донбасса, и этого бы не произошло. Так что я оцениваю поведение этого господина очень и очень негативно. Если бы я был премьер-министром, я бы никогда не пошел разговаривать с Зеленским, потому что мы видим разрушение его страны и гибель солдат и мирных жителей», — сказал Берлускони.

Кроме того, Берлускони дал совет относительно Украины президенту США Джо Байдену. По словам Берлускони, Байден должен предложить Зеленскому помощь на восстановление Украины в размере $6-9 трлн, но только с условием немедленного прекращения Киевом огня. Иначе, считает Берлускони, Байдену необходимо заявить Зеленскому о том, что тот больше не получит от США ни долларов, ни оружия.

Напомним, что Берлускони в период с 1994 по 2011 годы четырежды возглавлял итальянское правительство.