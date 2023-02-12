Тель-Авив, Израиль, 13 февраля, 2023, 01:03 — ИА Регнум. Израиль находится на пороге конституционного и социального коллапса, заявил 12 февраля израильский президент Ицхак Герцог в ходе специального обращения к нации на фоне ситуации с протестами в стране против юридической системы.

Government Press Office (Israel) Ицхак Герцог

Он отметил, что никакую власть нельзя вводить в состояние паралича. Герцог призвал израильское правительство «услышать крик боли» со стороны протестующих.

В Израиле президент исполняет представительские и церемониальные функции. Фактически страну возглавляет премьер-министр, должность которого в настоящее время занимает Биньямин Нетаньяху.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля на акции протеста против судебной реформы в Израиле вышли более 80 тысяч человек. В Иерусалиме около семи тысяч протестующих пришли к дому Ицхака Герцога, а после они проследовали к дому Биньямина Нетаньяху.