Брюссель, 13 февраля, 2023, 00:47 — ИА Регнум. Сайты НАТО, включая интернет-ресурс Штаба сил специальных операций альянса, подверглись хакерской кибератаке. Об этом 12 февраля сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на пресс-секретаря военного альянса.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

«Сайты НАТО в воскресенье стали целью хакерской атаки», — сказано в сообщении.

Уточняется, что инцидент повлиял на функционирование нескольких интернет-сайтов НАТО. Расследованием произошедшего активно занимаются эксперты альянса в области кибербезопасности.

Отмечается, что НАТО постоянно сталкивается с киберугрозами и серьёзно относится к вопросу обеспечения безопасности в киберпространстве.

DPA указывает, что в социальных сетях якобы появилась информация о том, что некие «пророссийские активисты» атаковали сайт Штаба сил спецопераций НАТО. В этом обвинили хакерскую группировку KILLNET. Доказательств при этом представлено не было.