В Уругвае расследуют появление в небе подозрительных мигающих огней
ВВС Уругвая проверяют информацию о появлении в небе подозрительных мигающих огней
Монтевидео, 13 февраля, 2023, 00:47 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Уругвая начали расследовать появление подозрительных мигающих огней в небе над страной, сказано в заявлении уругвайских ВВС.
Цитата из х/ф «Бременские музыканты». Реж. Инесса Ковалевская. 1969. СССР
Расследование
Речь идет об инцидентах во время фестиваля в городе Термас-дель-Альмирон (департамент Пайсанду). Расследование поручено комиссии, изучающей сообщения о неопознанных летающих объектах.
По информации новостного портала Entre Rios, подобные огни были замечены и со стороны Аргентины, о чем свидетельствуют жители аргентинской провинции Энтре-Риос.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 января офис директора национальной разведки США (ODNI) объявил о том, что в стране было зарегистрировано 510 случаев появления неопознанных летающих объектов.