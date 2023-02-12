Монтевидео, 13 февраля, 2023, 00:47 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Уругвая начали расследовать появление подозрительных мигающих огней в небе над страной, сказано в заявлении уругвайских ВВС.

Цитата из х/ф «Бременские музыканты». Реж. Инесса Ковалевская. 1969. СССР Расследование

Речь идет об инцидентах во время фестиваля в городе Термас-дель-Альмирон (департамент Пайсанду). Расследование поручено комиссии, изучающей сообщения о неопознанных летающих объектах.

По информации новостного портала Entre Rios, подобные огни были замечены и со стороны Аргентины, о чем свидетельствуют жители аргентинской провинции Энтре-Риос.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января офис директора национальной разведки США (ODNI) объявил о том, что в стране было зарегистрировано 510 случаев появления неопознанных летающих объектов.