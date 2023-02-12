Турция, 13 февраля, 2023, 00:48 — ИА Регнум. Аэропорт турецкого города Хатай, находящийся в зоне разрушительного землетрясения, вновь возобновил работу, сообщает 12 февраля информационное агентство Anadolu.

Kulburator Аэропорт Хатай. Турция

6 февраля трёхкилометровая взлётно-посадочная полоса аэропорта в результате воздействия стихии была сильно повреждена сразу в 45 местах, поэтому аэропорт был закрыт.

В течение 96 часов работающая без перерыва техническая бригада в составе 150 человек отремонтировала повреждения на площади в 5000 квадратных метров.

Для того чтобы протестировать взлётно-посадочную полосу в Хатае приземлился прилетевший из Стамбула пустой самолёт «Турецких авиалиний». Обратно в Стамбул этот самолёт вылетит, уже взяв на борт пострадавших при землетрясении.

Напомним, что предварительный ущерб от стихийного бедствия в Турции оценён в $84 млрд.