Вашингтон, 13 февраля, 2023, 00:20 — ИА Регнум. Американские военные перехватили очередной летающий объект неизвестного происхождения над озером Гурон на границе с Канадой. Об этом сообщил 12 февраля конгрессмен Джек Бергман в своём Twitter.

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«Военные США списали еще один «объект» над озером Гурон. Я высоко оцениваю решительные действия летчиков-истребителей», — написал конгрессмен.

Бергман добавил, что американская общественность имеет право знать значительно больше ответов, чем она получает на сегодняшний день.

Напомним, в течение последних нескольких дней американские истребители перехватили два летающих объекта над воздушным пространством Аляски и Канады, а также сбили китайский аэростат над Атлантикой, который властями США был объявлен «разведывательным».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по предположениям властей Канады, сбитый над территорией страны воздушный объект мог быть разведывательным аппаратом российского или китайского происхождения.