Джакарта, 15 марта, 2019, 15:05 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Афганистана Салахуддин Раббани высоко оценил поддержку Индонезией мирного процесса в Афганистане, сообщает Sindonews.

Выступая с заявлением после встречи с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди в Джакарте, Салахуддин Раббани отметил, что Индонезия была первой исламской страной, которая полностью поддержала мир в Афганистане.

«Сегодня у нас были продуктивные переговоры во время встречи, и мы достигли соглашения по ряду основных вопросов», — заявил глава МИД Афганистана.

По его словам, Афганистан высоко ценит поддержку Индонезии, в частности, инициативу по проведению трехсторонней встречи улемов, которая состоялась в 2018 году. Министр подчеркнул, что встреча в Богоре (Индонезия) послужила вдохновением для созыва встречи улемов мирового уровня, которая прошла в Джидде (Саудовская Аравия) 10 июля 2018 года.

Напомним, время встречи в Джидде улемы сделали заявление, в котором содержалась поддержка афганского мирного процесса, призвав Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) положить конец насилию против афганского народа и принять мирное предложение, сделанное Кабулом.