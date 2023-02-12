Дамаск, 12 февраля, 2023, 23:56 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооруженных сил России организовали раздачу 52,5 тонны гуманитарной помощи среди сирийских жителей, которые проживают в районах, пострадавших от разрушительного землетрясения, заявил журналистам заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в этой арабской республике (ЦПВС) генерал-майор Олег Егоров.

Mil.ru Гуманитарная помощь в Алеппо. Сирия

Он уточнил, что ВС РФ спасли из-под завалов 47 человек. Кроме того, российские военные оказали медицинскую помощь 271 пострадавшему. Егоров добавил, что военнослужащие продолжают оказывать содействие сирийской стороне в ликвидации последствий землетрясения.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля информационное агентство САНА распространило информацию о том, что эксперты ООН призвали полностью снять санкции с Сирии из-за неблагоприятной гуманитарной ситуации в этой стране.