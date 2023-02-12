Минск, 12 февраля, 2023, 23:55 — ИА Регнум. Перемирие между Москвой и Киевом могло быть заключено весной 2022 года, но процессу переговоров помешал Запад. Такое заявление сделал пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз 12 февраля в эфире телеканала СТВ.

ИА REGNUM МИД Белоруссии

Как уточнил Глаз, документ был на «определённой стадии готовности», по его содержанию можно было вести дискуссии. Однако со стороны западных партнёров поступило мнение, что переговоры нужно прекратить.

«Мы точно знаем из достоверных источников, и не из одного источника. Нам несколько высокопоставленных человек говорили, что соответствующее мнение было высказано со стороны западных партнеров, в частности, президенту Украины Зеленскому, что на данном этапе мирные переговоры нужно прекратить. И в этой связи они и были прекращены», — пояснил пресс-секретарь МИД Белоруссии.

Как указал Глаз, президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что кровопролитие на территории Украины важно остановить, но переговорный процесс между сторонами был остановлен. Украинская сторона в последний момент приняла решение о прекращении мирных переговоров.

По мнению Глаза, на сегодняшний день условия для возобновления переговоров о перемирии не просматриваются.

«Хотя, конечно, дипломатия должна работать», — добавил Глаз.