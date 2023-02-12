Киев, 12 февраля, 2023, 23:42 — ИА Регнум. Израильские власти готовы стать посредником в переговорах между Россией и Украиной в случае, если Киев и Москва объявят о таком желании, заявил 12 февраля в эфире всеукраинского телемарафона посол Израиля на Украине Михаил Бродский.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

Дипломат напомнил, что соответствующее заявление было сделано ранее премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля бывший глава израильского правительства Нафтали Беннет рассказал, что весной 2022 года Россия, Украина и посредники на переговорах успели подготовить 17 или 18 черновиков проекта соглашения между сторонами. При этом он отметил, что переговорный процесс был прерван вмешательством западных стран.