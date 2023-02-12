Анкара, 12 февраля, 2023, 23:56 — ИА Регнум. Самым страшным для находящихся под завалами является отсутствие кислорода. Об этом проведшая 54 часа под завалами 28-летняя фармацевт 12 февраля рассказала турецкому информационному агентству Anadolu.

mfa.gov.az Работа спасателей. Турция

Гизем Озкан вместе с семью членами своей семьи проживала в квартире на четвёртом этаже. После начавшихся мощных толчков шестиэтажное здание сразу же разрушилось, и Гизем и вся её семья оказались под обломками.

Она сказала, что самой большой проблемой для находящихся под завалами является нехватка кислорода. «Это такое отчаяние. Ты не можешь дышать, тебя придавило чем-то огромным. Ты заблокирован с четырех сторон, нет места, откуда поступал бы воздух», — сообщила пострадавшая.

По её мнению, самым сложным для человека является первый час, проведённый под обломками. Тем более что именно тогда происходят многочисленные подземные толчки. Но затем человек привыкает к такой ситуации и начинает надеяться на спасение.

Озкан сказала, что ей очень помогло успокоиться то, что она на протяжении многих часов напевала свою любимую песню. Кроме того, надеясь, что её услышат, она постоянно стучала по окружающим её предметам.

В итоге и её, и всех членов её семьи спасатели вытащили из-под бетонных блоков. Женщина получила многочисленные переломы и сейчас проходит лечение в больнице.

Напомним, что спасатели до сих продолжают извлекать из-под завалов живых людей.