Тель-Авив, Израиль, 12 февраля, 2023, 23:26 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля и Центральное командование Вооруженных сил США начали плановые совместные учения Juniper Falcon, 12 февраля сообщили в пресс-службе израильской армии.

James Emery Израиль и США

Указанные маневры являются включены в программу обучения израильских военных на 2023 год. Учения затронут действия по противовоздушной обороне, кибербезопасности, разведке и логистике.

Кроме того, в рамках Juniper Falcon, должна быть проверена «совместная американо-израильская готовность к событиям в сфере безопасности». В январе Израиль и США провели учения Juniper Oak.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре телеканал Fox News передал о том, что власти США и Израиля обсуждали возможность проведения совместных учений, имитирующих нападение со стороны Ирана и подконтрольных ему вооруженных формирований.