Киев, 12 февраля, 2023, 23:14 — ИА Регнум. Анонс «великих событий» в международной политике сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Об этом 12 февраля сообщает ТСН.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

По словам Кулебы, великие события в мировой политике произойдут 23 и 24 февраля в Нью-Йорке. Глава украинского МИД заявил, что в эти дни планируется принять множество важных политических и дипломатических решений.

«Будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях», — указал Кулеба.

По мнению Кулебы, эти «великие события» запомнятся Российской Федерации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Генеральной Ассамблее ООН в годовщину специальной военной операции 24 февраля будет вынесена антироссийская резолюция с призывом к России вывести свои войска из зоны конфликта с Украиной. Киевские власти надеются на поддержку данной резолюции среди стран Генассамблеи.

В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя назвал инициативу Киева организовать трибунал против России одной из «нелепых идей», которыми свойственно фонтанировать Киеву.