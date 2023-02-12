Париж, 12 февраля, 2023, 23:08 — ИА Регнум. Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо организовал манифестацию в поддержку выхода Франции из НАТО, а также с призывом остановить передачу оружия Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

В своем микроблоге он опубликовал видеозаписи с моментами акции, названной «Национальный марш за мир». На одной из них видно, как Филиппо разрезал флаг Североатлантического альянса.

По словам Филиппо, акция охватила 25 городов Франции. По Парижу маршем прошло несколько тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января Флориан Филиппо заявил, что стратегия НАТО может развязать третью мировую войну.