Анкара, 12 февраля, 2023, 23:37 — ИА Регнум. Грузинский посол в Анкаре Георгий Джанджгава заявил, что Грузия одной из первых пришла на помощь Турции, сообщает 12 февраля агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

По его словам, как только поступила информация о происшедшем землетрясении, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поручил МВД Грузии и Управлению по чрезвычайным ситуациям направить в Турцию поисково-спасательную группу.

В течение первых суток после землетрясения в зону бедствия прибыло 63 грузинских спасателя. Затем к ним присоединились ещё 40 пожарных.

В настоящее время в Турции в поисково-спасательных работах участвуют 108 человек из Грузии.

Напомним, что в результате землетрясения на турецкой територии погибло почти 30 тыс. человек.