Скончался российский кинорежиссёр Вадим Абдрашитов
Кинорежиссёр Вадим Абдрашитов скончался на 79-м году жизни
Москва, 12 февраля, 2023, 22:53 — ИА Регнум. Советский и российский кинорежиссёр, педагог и народный артист Российской Федерации Вадим Абдрашитов скончался в возрасте 78 лет. Об этом 12 февраля сообщила пресс-служба Союза кинематографистов.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Вадим Абдрашитов
Причина смерти кинорежиссёра не уточняется.
Вадим Абдрашитов снял такие известные картины, как «Охота на лис» (1980), «Остановился поезд» (1982), «Парад планет» (1984), «Плюмбум, или Опасная игра» (1986), «Слуга» (1988», «Время танцора» (1997).
За большой вклад в развитие киноискусства и многолетнюю творческую деятельность был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.