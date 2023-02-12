Москва, 12 февраля, 2023, 22:53 — ИА Регнум. Советский и российский кинорежиссёр, педагог и народный артист Российской Федерации Вадим Абдрашитов скончался в возрасте 78 лет. Об этом 12 февраля сообщила пресс-служба Союза кинематографистов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вадим Абдрашитов

Причина смерти кинорежиссёра не уточняется.

Вадим Абдрашитов снял такие известные картины, как «Охота на лис» (1980), «Остановился поезд» (1982), «Парад планет» (1984), «Плюмбум, или Опасная игра» (1986), «Слуга» (1988», «Время танцора» (1997).

За большой вклад в развитие киноискусства и многолетнюю творческую деятельность был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.