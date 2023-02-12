Глава ВОЗ решил посетить сирийскую провинцию Идлиб
Гендиректор ВОЗ Тедрос посетит сирийскую провинцию Идлиб
Дамаск, 12 февраля, 2023, 22:44 — ИА Регнум. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на пресс-конференции в Дамаске 12 февраля о намерении отправиться в сирийскую провинцию Идлиб.
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Директор ВОЗ Тедрос Гебреисус
Он отметил, что ситуация в этом регионе «еще хуже», чем в остальных частях Сирии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор регионального отделения ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Восточном Средиземноморье Ричард Бреннан объявил, что в результате землетрясения в Сирии погибло в общей сложности около 8,35 тыс. человек. При этом официальное сирийское правительство подтвердило гибель только 1414 человек.