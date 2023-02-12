Дамаск, 12 февраля, 2023, 22:44 — ИА Регнум. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на пресс-конференции в Дамаске 12 февраля о намерении отправиться в сирийскую провинцию Идлиб.

Who.int Директор ВОЗ Тедрос Гебреисус

Он отметил, что ситуация в этом регионе «еще хуже», чем в остальных частях Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор регионального отделения ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Восточном Средиземноморье Ричард Бреннан объявил, что в результате землетрясения в Сирии погибло в общей сложности около 8,35 тыс. человек. При этом официальное сирийское правительство подтвердило гибель только 1414 человек.