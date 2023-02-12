Дамаск, 12 февраля, 2023, 22:54 — ИА Регнум. Эксперты ООН призвали к полной отмене санкций против Сирии, сообщает 12 февраля информационное агентство САНА.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сирийский флаг

Эксперты, связанные с Советом по правам человека, в опубликованном в Женеве заявлении отметили, что международное сообщество и особенно те страны, которые ввели антисирийские санкции, должны немедленно их отменить, чтобы в Сирию могли беспрепятственно поступать гуманитарная помощь и финансовые средства.

Эксперты убеждены в том, что Сирия чрезвычайно нуждается в продовольствии, медикаментах, медицинском оборудовании, строительных материалах.

Напомним, что в результате землетрясения, по данным сирийских властей, в стране погибло 1414 человек, а по подсчётам ВОЗ — около 8,5 тыс.