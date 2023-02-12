Бишкек, 29 ноября, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Сайт центральной избирательной комиссии Киргизии не подвергался атакам хакеров во время парламентских выборов. Об этом написал вице-премьер-министр Эдиль Байсалов в соцсетях.

Colin Хакер

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По словам высокопоставленного чиновника, также на официальном интернет-портал центризбиркома не было никакого сбоя.

«Сервер и система функционировали в штатном режиме. Речь идет о банальной ошибке в формуле в одной из колонок таблицы публикации», — утверждает заместитель главы правительства.

ИА REGNUM напоминает, ранее секретарь совета безопасности Киргизии Марат Иманкулов заявил о том, что сайт ЦИК республики в день парламентских выборов подвергся хакерской атаке сразу из 20 стран. Так чиновник объяснил ситуацию, когда на официальной интернет-странице центризбиркома появилась информация о том, что общий процент голосов за все партии превысил 100%. В разное время этот показатель на сайте ЦИКа составлял 135%, 150% и 160%.