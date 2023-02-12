Дамаск, 12 февраля, 2023, 21:59 — ИА Регнум. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус приветствует ослабление санкций США против Сирии. Об этом он 12 февраля заявил на пресс-конференции в Дамаске.

WHO Тедрос Гебрейесус

«Мы приветствуем смягчение санкций Соединёнными Штатами Америки», — сказал Гебрейесус.

Он также высоко оценил решение Дамаска не препятствовать трансграничным перевозкам ООН в регионы Сирии, подконтрольные повстанцам. Гендиректор ВОЗ выразил надежду, что помощь будет продолжена.

Напомним, минфин США 9 февраля объявил, что на 180 дней приостанавливает действие санкций на поставку гуманитарной помощи в Сирию. На это в МИД республики ответили, что Вашингтон таким образом «вводит в заблуждение» мировую общественность. В Дамаске отметили, что американские санкции ограничивают поставки медицинского оборудования в больницы, а также перекрыли сирийцам доступ к природным ресурсам.