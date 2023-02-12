Нью-Йорк, США, 12 февраля, 2023, 21:55 — ИА Регнум. Два известных русских живописца — Илья Репин и Иван Айвазовский — причислены к украинским художникам. Такую информацию о них разместила администрация Метрополитен-музея в Нью-Йорке, пишет РИА Новости.

Wagner T. Cassimiro «Aranha» Страх. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Под картинами обоих живописцев — «Корабль в лунном свете» Айвазовского и «Портрет Всеволода Михайловича Гаршина» Репина — указано, что они украинцы. Между тем известно, что хотя Репин родился в Чугуеве (город в Харьковской области), а Айвазовский — в Феодосии (Таврическая губерния, ныне Крым), оба они считаются русскими художниками.

В данной «ошибке» с указанием великих русских художников как украинских председатель Союза художников России Андрей Ковальчук увидел политическую инсинуацию и провокацию.

Напомним, в 2022 году Национальная галерея в Лондоне переименовала картину «Русские танцовщицы» французского импрессиониста Эдгара Дега в «УКраинские танцовщицы. Этот инцидент спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал «образцом политического кретинизма».