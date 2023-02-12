Анкара, 12 февраля, 2023, 21:44 — ИА Регнум. Нефтяной терминал порта Джейхан в Турции, ранее приостановивший работу после землетрясений, возобновил погрузку нефти на танкеры. Об этом 12 февраля сообщила пресс-служба BP Azerbaijan.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Отмечается, что возобновлена отгрузка азербайджанской нефти, доставляемой в порт по нефтепроводу Баку — Тбилиси — Джейхан. Ранее сообщалось, что после землетрясения 6 февраля в порту обнаружили утечку нефти на одном из нефтеналивных причалов.

Стоит отметить, что порт Джейхан находится в 155 километрах от эпицентра произошедших в Турции разрушительных землетрясений.