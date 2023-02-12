Никосия, 12 февраля, 2023, 21:33 — ИА Регнум. Новым президентом Кипра стал Никос Христодулидис. Он одержал победу во втором туре, набрав 51,9% голосов. Таковы данные избиркома по результатам обработки 100% голосов избирателей.

KATIA CHRISTODOULOU/EPA/ТАСС Никос Христодулидис

За его соперника — экс-постпреда Кипра при ООН Андреаса Мавроянниса — проголосовали 48,1% избирателей.

Отмечено, что выборы проходили при высокой явке. Для волеизъявления на избирательные участки пришли 72,2% избирателей.

Напомним, выборы президента на Кипре проходили в два тура. В ходе первого, состоявшегося 5 февраля, также одержал победу Христодулидис.

О новом президенте Кипра известно, что ему 49 лет. Он окончил пять высших учебных заведений, в том числе Средиземноморскую академию дипломатических исследований. Большую часть трудовой деятельности он посвятил дипломатической работе, в том числе занимал пост главы МИД Кипра.

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