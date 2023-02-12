Дамаск, 12 февраля, 2023, 21:21 — ИА Регнум. Число погибших в Сирии в ходе землетрясения на подконтрольной Дамаску территории, по последним данным, составляет 1414 человек. Об этом 12 февраля сообщил на телеканале Al Mayadeen глава минздрава Сирии Хасан аль-Габаш.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия, руины

Он также сообщил, что 2349 человек госпитализировали с ранениями. Министр подчеркнул, что данные ещё не окончательные, так как спасатели продолжают вести поисковые работы.

Ранее в минздраве Сирии сообщали о 1408 погибших.

Стоит отметить, что ранее глава регионального отделения ВОЗ в Восточном Средиземноморье по чрезвычайным ситуациям Ричард Бреннан заявил, что на подконтрольной Дамаску территории погибли около 4 тыс. человек, а территории повстанцев — около 4,5 тыс.