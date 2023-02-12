Вашингтон, 12 февраля, 2023, 21:10 — ИА Регнум. США не прекратят оказывать поддержку Киеву, несмотря на внесенную на текущей неделе в Конгресс резолюцию, содержащую требование прекратить помощь Украине. Об этом заявил в эфире телеканала CBS представитель Республиканской партии, глава комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Он отметил, что в парламенте есть достаточное число поддерживающих Украину, в то же время есть множество законодателей, которые её не поддерживают. Тем законодателям, которые сомневаются, необходимо разъяснять, на что идут денежные средства, выделяемые на помощь Киеву, подчеркнул республиканец.

«Я все же в высокой степени уверен в том, что мы дадим помощь, которая им необходима. И я хотел бы, чтобы она поступила быстрее, чтобы они могли быстрее победить», — высказался сенатор.

Ранее сообщалось, что на днях 11 республиканцев в палате представителей внесли на рассмотрение проект резолюции о прекращении помощи Украине. В законопроекте говорится о том, что денежные расходы на Киев дорого обходятся бюджету США.