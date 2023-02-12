Рим, 12 февраля, 2023, 21:19 — ИА Регнум. Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло 12 февраля прокомментировал заявление бывшего полузащитника ЦСКА, «Зенита», «Челси» и сборной России Юрия Жиркова о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

«Что можно сказать о Жиркове? Он большой профессионал и отличный игрок», — сказал Капелло.

Дарья Антонова ИА REGNUM Юрий Жирков

Ранее Жирков заявил, что после завершения карьеры будет «наслаждаться жизнью».

Напомним, Жирков в составе российской сборной стал бронзовым призёром чемпионата Европы в 2008 году. В 2018 году он дошёл до четвертьфинала чемпионата мира. В общей сложности он забил за российскую сборную два гола.