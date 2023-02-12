Никосия, 12 февраля, 2023, 20:50 — ИА Регнум. В ЦИК Кипра уже обработали около 80% голосов избирателей на выборах президента страны. По предварительным результатам, лидером выборной гонки в настоящее время является Никос Христодулидис. За бывшего министра иностранных дел проголосовали 51,7% пришедших на выборы избирателей.

KATIA CHRISTODOULOU/ EPA Никос Христодулидис

Его соперник экс-постпред Кипра при ООН Андреас Маврояннис набрал 48,3% голосов избирателей.

Напомним, выборы президента на Кипре проходят в два этапа. В первом туре голосования, состоявшемся 5 февраля, за Христодулидиса проголосовали 32,04% избирателей, за его соперника Мавроянниса — 29,59%.