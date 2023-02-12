Лондон, 12 февраля, 2023, 20:53 — ИА Регнум. Новая серия ракетных ударов России по территории Украины, совершенных в ночь на 12 февраля, произошла после поездки украинского президента Владимира Зеленского в Европу и может быть ответом на его просьбы о поставках вооружения. Об этом говорится в статье британского издания Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Возможно, это был ответ на двухдневный визит президента Владимира Зеленского в Европу на этой неделе, когда он попросил увеличить военную поддержку, особенно истребителей», — говорится в заявлении.

Журналисты отметили, что Зеленского в Брюсселе встретили аплодисментами, но не дали никаких конкретных обещаний. В издании также отметили, что ракетные удары нанесли крупные разрушения украинской инфраструктуре.

Стоит отметить, что замруководителя офиса президента Украины Игорь Жовква 9 февраля сообщил, что у ВСУ почти не осталось боеприпасов.