Москва, 12 февраля, 2023, 20:40 — ИА Регнум. Установление причин пожара в одном из строящихся зданий Москва-Сити взяла под контроль прокуратура Москвы. Напомним, возгорание произошло 12 февраля на четвёртом этаже 50-этажной башни. Предположительно горели стройматериалы. В настоящее время пожар удалось локализовать.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

«Прокуратура Москвы контролирует установление обстоятельств и причин пожара в строящемся здании в 1-м Красногвардейском проезде. <…> При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в надзорном ведомстве.

Также уточняется, что в ходе проверки прокуратуры будет оценено исполнение требований законодательства о пожарной безопасности.

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